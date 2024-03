[Environnement] Tous au compost ! Compostage partagé Vains Vains, samedi 23 mars 2024.

[Environnement] Tous au compost ! Moment convivial et inauguration du site de compostage partagé de Vains Samedi 23 mars, 10h00 Compostage partagé Vains Accès libre, Gratuit

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

L’équipe compostage de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie se joint au Réseau Compost Citoyen pour vous proposer des animations.

Tous les contributeurs et les curieux d’en savoir plus sur plus sur le compostage sont invités à se retrouver pour un moment convivial autour des composteurs.

Un bioseau sera remis gratuitement aux foyers qui souhaitent participer au compostage sur ce site.

Compostage partagé Vains 48.68092021808117, -1.412861453464796 Vains 50300 Manche Normandie