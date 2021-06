Paris Zoom Paris Environnement favorable à la société civile Zoom Paris Catégorie d’évènement: Paris

Environnement favorable à la société civile Zoom, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris. Environnement favorable à la société civile

Zoom, le vendredi 2 juillet à 14:00

Le rapport du groupe de travail du CNDSI sur le soutien d’un environnement favorable à la société civile (« Agir face au rétrécissement des espaces dévolus à la société civile dans le monde et pour la défense des libertés civiques ») devrait être accessible à partir de la semaine prochaine, nous vous le transmettrons dès sa publication. Il sera discuté lors de l’atelier ‘Towards building forward better together: finding solutions to enable civil society’ organisé avec l’OCDE dans le cadre des « civil society days ». Cet atelier se tiendra entre 14h et 16h le 2 juin prochain. Nous vous transmettrons le programme dès qu’il sera communiqué. ATELIER EN ANGLAIS Atelier organisé avec l’OCDE le 2 juin 2021 Zoom 75000 Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Zoom Adresse 75000 Ville Paris lieuville Zoom Paris