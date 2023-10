Visite des ateliers Envie Rhône Envie Rhone Alpes Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Visite des ateliers Envie Rhône Envie Rhone Alpes Villeurbanne, 20 octobre 2023, Villeurbanne. Visite des ateliers Envie Rhône Vendredi 20 octobre, 10h30 Envie Rhone Alpes Envie Rhône vous propose d’entrer au cœur de son activité et de découvrir comment sont rénovés ses appareils !

Un créneau est disponible à 10h30 le vendredi 20 octobre pour une petite heure de visite et de présentation de nos activités. Nos locaux se situent au 43 allée du Mens 69100 Villeurbanne, accessibles en voiture, vélo ou transport en commun via le Bus 7 arrêt « Simone Lagrange » ou le C3 arrêt « Lesire ». Envie Rhone Alpes 43 allée du Mens 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Saint-Jean Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Pwxb7Zzy4J82bb1U7 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

