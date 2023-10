Journée Nationale de la Réparation chez ENVIE ENVIE MO Gerzat, 20 octobre 2023, Gerzat.

Journée Nationale de la Réparation chez ENVIE 20 et 21 octobre ENVIE MO

Pris en charge offerte (39 €), sur les appareils que vous souhaitez faire réparer (valable le 20 et 21 octobre).

Possibilité de visiter nos ateliers durant les horaires d’ouverture, et jusqu’à 17h vendredi.

Conseils sur l’utilisation de vos appareils électroménagers…. les erreurs à ne pas faire, réduire sa facture électricité….

Le fonctionnement de Qualirépar, une aide de l’Etat pour faire réparer chez nous vos appareils en panne...

Quid de l’obsolescence programmée ?

Et toutes les réponses aux questions que vous vous posez…

ENVIE MO 6 rue Pierre et Marie Curie 63360 Gerzat Gerzat 63360 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact-enviemo@envie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.73.25.06.98 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:30:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

CS