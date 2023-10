Immersion dans l’atelier de réparation d’Envie Le Labo Envie Le Labo Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Immersion dans l’atelier de réparation d’Envie Le Labo Samedi 21 octobre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Envie Le Labo

Notre équipe Envie vous propose une séance pour découvrir les coulisses de la réparation.

Durant cette immersion, vous échangerez avec un réparateur professionnel et assisterez à des démonstrations pour apprendre à réparer vos petits objets du quotidien.

Au programme : démontages, cours sur les principales pannes et conseils pour prendre soin de vos petits équipements

Notre réparateur alias « Stéphane la dépanne », vous donne rendez-vous pour quatre sessions de réparation, tout au long de l’après-midi :

14h-15h : démonstration avec une bouilloire,

15h-16h : démonstration avec un aspirateur,

16h-17h: démonstration avec un robot ménager,

17h-18: démonstration avec la machine à café.

Inscription conseillée

→ Sessions gratuites de 1h

→ Adultes

Le réseau Envie a développé depuis 1984 un savoir-faire en matière de rénovation des appareils électroménagers au travers de l’insertion par l’activité économique. Nous offrons une deuxième vie à plus de 108 000 équipements par an au sein de nos 52 structures d’insertion en France.

