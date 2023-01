Envie… Le Labo des curieux Envie Le Labo, 7 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 22 février 2023

de 11h00 à 11h45

Le samedi 11 février 2023

de 11h00 à 11h45

Le mercredi 25 janvier 2023

de 11h00 à 11h45

Participez à nos visites guidées pour découvrir les coulisses d’Envie Le Labo ! L’occasion de connaître les activités sociales et environnementales du réseau ENVIE, les secrets de l’éco-conception du bâtiment et notamment les différents matériaux et objets qui ont bénéficié d’une deuxième vie.

Parcourir Envie Le Labo, c’est d’abord découvrir l’activité d’Envie depuis sa création en 1984 pour une société plus durable et solidaire au travers de l’inclusion de publics en difficulté et de l’allongement de la durée de vie des produits.

Ancien garage automobile, Envie Le Labo est un nouvel éco-lieu solidaire et associatif de 553 m2 dont la construction et l’aménagement visent à être le reflet des valeurs environnementales d’Envie en favorisant autant que possible la réduction, le réemploi et la réutilisation de matériaux. L’objectif est de démontrer, à travers ce bâtiment, qu’on peut faire mieux avec moins et avec l’existant.

Depuis son ouverture en mars 2021, Envie Le Labo, à travers ses multiples activités, vise à réunir, sensibiliser et mobiliser tous les citoyens autour de solutions concrètes pour une transition écologique et sociale.

Saurez-vous deviner ce qui est ancien de ce qui est neuf ? Savez-vous combien de pièces détachées d’appareils électroménagers ont été détournées en objets décoratifs ? Avez-vous déjà vu une toiture végétalisée de près ?

Le bâtiment Envie Le Labo, de part sa construction remarquable, est lauréat du Prix Régional de la Construction Bois 2021 et récompensé aux Trophées Bâtiments Circulaires 2021.

Une visite gratuite de 45 min à 1h

Tout public

Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

