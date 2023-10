Visite des ateliers Envie Grenoble Envie Grenoble Grenoble, 20 octobre 2023, Grenoble.

Visite des ateliers Envie Grenoble Vendredi 20 octobre, 10h30 Envie Grenoble

Envie Grenoble vous propose d’entrer au cœur de son activité et de découvrir comment sont rénovés ses appareils !

Un créneau est disponible à 10h30 le vendredi 20 octobre pour une petite heure de visite et de présentation de nos activités.

Nos locaux se situent au 435 avenue des jeux olympiques 38100 Grenoble, accessibles en voiture, vélo ou transport en commun via le Bus 13 arrêt « André Argouges » ou le C5 arrêt « Paul Cocat ».

Envie Grenoble 435 avenue des Jeux olympiques 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 5 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:30:00+02:00 – 2023-10-20T11:15:00+02:00

