Valentigney Visite des ateliers de réparation chez ENVIE Franche-Comté Envie Franche-Comté Valentigney, 20 octobre 2023, Valentigney. Visite des ateliers de réparation chez ENVIE Franche-Comté 20 et 21 octobre Envie Franche-Comté Conseils d’entretien et utilisation de vos appareils électroménager ! Nos techniciens vous attendent pour un moment d’échange venez nombreux !! Envie Franche-Comté 1 rue de la Novie Prolongée 25700 Valentigney Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

