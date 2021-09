Montargis MONTARGIS Montargis Envie de sport MONTARGIS Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Pour vous motiver, Stéphane Diagana – double champion du monde d’athlétisme, le Professeur François Carré – Cardiologue et physiologiste du sport, Olivier Dupuy – maître de conférences à la faculté des sports de l’Université de Poitiers, Thomas Manfredini – Responsable du Daily Mile, le Docteur Fabrice Lagarde – endocrinologue au CHAM seront présents ! Retrouvez-nous le 25 septembre ! Toutes les animations sont gratuites ! – 9h30-12h : Randonnée en VTT en forêt – 14h à 16h30 : Conférence grand public au Tivoli – 16h-18h : Ateliers sportifs dans le parc du Pâtis Randonnée VTT : RDV au Vélodrome – Route de Paucourt – Montargis // Prévoir son casque. Conférence au Tivoli : 2 rye Franklin Roosevelt – Montargis Ateliers sportifs : Parc du Pâtis

