L’association **Issy Jazz Workshop** organise un stage de pratique instrumentale de musique jazz, ouvert à tous les musiciens ayant déjà 4 ou 5 ans de pratique instrumentale, et encadré par le batteur Franck Filosa et le saxophoniste Maxime Jean-Louis. **Au programme** : étude de l’improvisation, du rythme, de l’harmonie et du répertoire, en pratique collective. **Du lundi 25 au jeudi 28 octobre, de 14h à 18h.** Inscriptions et renseignements : [[issyjazzworkshop@gmail.com](mailto:issyjazzworkshop@gmail.com)](mailto:issyjazzworkshop@gmail.com) ou au 06 76 92 04 53. Facebook : @IssyJazzWorkshop

Tarifs (adhésion à l’association incluse) : 195 euros pour les adultes, 160 euros pour les enfants. 10 % de réduction pour les membres du Réacteur.

