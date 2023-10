Repair Café ENVIE 44 Envie 44 Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain Repair Café ENVIE 44 Envie 44 Saint-Herblain, 20 octobre 2023, Saint-Herblain. Repair Café ENVIE 44 20 et 21 octobre Envie 44 A l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, l’équipe d’Envie 44 vous ouvre ses ateliers. Vous pourrez venir avec votre appareil ménager en panne et tenter de le réparer avec l’aide d’un technicien ! Envie 44 18 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Envie 44 Adresse 18 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Envie 44 Saint-Herblain latitude longitude 47.231919;-1.650956

