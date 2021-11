Lille Palais des Beaux-Arts Lille, Nord Envers du décor : Experience Goya, de l’idée au vernissage Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Envers du décor : Experience Goya, de l'idée au vernissage

Palais des Beaux-Arts, le jeudi 2 décembre à 17:30

Vous voulez connaître le fabuleux destin d’une l’exposition, de l’idée au vernissage ? Cette visite privilégiée, à l’heure où le musée ferme ses portes, est l’occasion rêvée ! Régis Cotentin, commissaire de l’exposition “Expérience Goya”, vous parlera de la grande aventure du montage d’une exposition, de sa genèse à son ouverture.

Tarif 4 €. Gratuit pour les étudiants et les – de 30 ans.

Palais des Beaux-Arts place de la république lille Lille

2021-12-02T17:30:00 2021-12-02T18:30:00

