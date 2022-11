Envahisseurs, théâtre d’objets non identifiés

Envahisseurs, théâtre d’objets non identifiés, 16 avril 2023, . Envahisseurs, théâtre d’objets non identifiés



2023-04-16 14:00:00 – 2023-04-16 14:30:00 Mise en scène et jeu Olivier Rannou. Sommes-nous seul dans l'univers ? Et bien non ! Comme nous l'affirme Olivier Rannou, avec ses airs de créature bidouillée par le Docteur Frankenstein – teint blanchâtre, regard hagard, démarche raide comme un piquet… Les petits hommes verts débarquent sur notre planète mais le monde est-il prêt à accueillir ces étranges créatures venues d'ailleurs ? La confrontation est inévitable. En trente minutes, nous assisterons à des apparitions de soucoupes volantes, à une invasion extraterrestre, au déploiement des forces armées, à la destruction des principales capitales mondiales… à la fin de l'humanité ? Nous suivrons un personnage (agent spécial ? extraterrestre ayant pris forme humaine ?) muni de plusieurs attachés-cases, autant de dossiers, de preuves sur une invasion extraterrestre imminente… de ces attachés-cases se déploieront différentes scènes en théâtre d'objet.

