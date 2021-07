ENVÀ Malakoff Scène Nationale, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Malakoff.

Date et horaire exacts : Le vendredi 16 juillet 2021

de 20h à 21h

Le samedi 17 juillet 2021

de 18h à 19h

Le dimanche 18 juillet 2021

de 16h30 à 17h30

Le mardi 20 juillet 2021

de 19h à 20h

Le mercredi 21 juillet 2021

de 19h à 20h

Le jeudi 22 juillet 2021

de 18h à 19h

Le vendredi 23 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

AMER I ÀFRICA CIRC CIA

En partenariat avec Malakoff Scène Nationale, Epinay-Sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, Les Lilas, Bagneux et Pantin

Elle (Àfrica Llorens) est issue du monde de la compétition sportive et du karaté Shotokan ; lui (Amer Kabbani) vient de celui du cirque et du clown. Depuis leur rencontre à la Central del Circ de Barcelone pendant une formation d’équilibres en 2011, ils forment un duo main à main drôle et détonant.

Masse humaine de 125 kg à eux deux, les deux artistes partent cette fois à l’assaut d’un mur de 250 kg de paille, à coup de portés acrobatiques et autres jeux d’équilibre.

Avec Envà, ils nous proposent une allégorie tendre et ludique de toutes les barrières mentales et émotionnelles que nous nous construisons vis-à-vis des autres et dont nous cherchons en permanence à nous libérer.

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Malakoff Scène Nationale 28 Rue Victor Hugo Malakoff 92240

13 : Porte de Vanves (604m) 13 : Malakoff – Plateau de Vanves (643m)



Contact :L’Été Parisien 0144949800 billetterie@parislete.fr https://www.parislete.fr/ https://www.facebook.com/parislete/ https://twitter.com/parislete?lang=fr

Date complète :

