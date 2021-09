ENTR’OUVERTURE DU THÉÂTRE DANS LA FORÊT Saint-Pierre-de-la-Fage, 5 septembre 2021, Saint-Pierre-de-la-Fage.

ENTR’OUVERTURE DU THÉÂTRE DANS LA FORÊT 2021-09-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-05 19:00:00 19:00:00

Saint-Pierre-de-la-Fage Hérault Saint-Pierre-de-la-Fage

Nous voilà presque installés ! Une arrivée mouvementée, jonchée de quelques catastrophes, tout ça pour nous retrouver dans cette période étrange. Mais l’endroit est choisi, connu depuis quelques siècles pour sa source miraculeuse, censée rendre la parole aux bègues et aux muets, connu aussi pour sa Vierge de Paul Dardé : Parlatges. Dans nos bagages, des livres, du théâtre, des cuisines, des langues, des voix…

Ce n’est pour l’instant qu’une journée portes ouvertes, une visite de chantier, une proposition de rencontre, mais c’est une vraie invitation à construire et développer toutes sortes d’activités avec vous, amateurs et professionnels d’art et de culture du Lodévois, du Larzac et d’ailleurs. Car il y aura bientôt là un théâtre en bonne et due forme, que nous pourrons inaugurer officiellement et en fanfare, dès que les temps seront plus cléments.

Après la publication d’Affronter les ombres de Sarah Fourage en 2021, préfacée par Fadelha Benammar-Koly, nous serons donc très heureux de vous présenter le programme 2022 des éditions l’Espace d’un instant, de l’Islande à l’Afghanistan, en passant par le Kosovo et la Biélorussie. Et enfin vous pourrez écouter nos amis Henri d’Artois et Morgane M., venus en voisins et déjà familiers des lieux, avant le traditionnel verre de l’amitié.

Le hameau de Parlatges est situé entre Saint-Etienne-de-Gourgas et Saint-Pierre-de-la-Fage.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Merci de favoriser le covoiturage dans la mesure du possible.

Librairie et petite restauration sur place.

CULTURE PARLATGES & MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT

+33 9 75 47 27 23 http://parlatges.org/

Jef Bonifacino

dernière mise à jour : 2021-08-29 par OT LODEVOIS ET LARZAC