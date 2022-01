Entrouvert, leur rideau de neige TrES – Galerie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Exposition du 3 au 26 février 2022 :mardi au samedi de 14h à 19hVernissage jeudi 3 février 2022 de 16h à 20h30 Exposition. Et voici qu’elles sortent, ses nymphes. Prudemment d’abord, un œil sous le bombement d’un front ici, un visage furtif mais à bouche vermeille là-haut ; ailleurs, mine de rien, la rondeur d’une épaule qui glisse vers l’esquisse d’un sein. Et puis elles prennent de l’assurance (ça se voit dans leurs yeux fardés). Elles quittent le lait d’ânesse de leur bain pour imposer presque au-dehors leur peau luminescente sur les feuilles, les fleurs de courge et les roses trémières. Souvent, dans les petits formats, Chang Rim Ji les dévoile en grand. Solitaires ou allusivement enlacées avec cette impudique nudité des songes. Et c’est, alentour, la danse graphique des virgules lancées sur la toile enneigée. Rose tyrien, bleu royal et violet de cobalt saluent l’évasion charnelle des nymphes peintes. TrES – Galerie adresse1} Centre-ville Nantes 44000

09 83 24 79 32 http://galerietres.com

