Entropie • Standards • FES SUPERSONIC, 25 mai 2022, Paris.

Le mercredi 25 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

Si l’entropie mesure le désordre, les quatre membres du groupe de pop-rock de banlieue parisienne l’apprivoisent depuis maintenant plus de deux ans.

ENTROPIE

Adam, Bertrand, Loan et Valentin s’inspirent des grands noms de la scène Indie Rock comme les Arctic Monkeys ou The Strokes et partent ensuite dans tous les sens en puisant subtilement dans la pop, la trap ou encore la musique électronique.

Grâce à leur musique ils ont pu faire la fête dans tout Paris. Du Supersonic au Bus Palladium en passant par quelques festivals de banlieue, chaque occasion est bonne pour faire exploser l’énergie de leur public.

Avec leurs personnalités bien distinctes, chaque membre apporte sa touche pour créer la plus grande richesse du groupe : son univers. Entropie nous fait danser, rêver et voyager à travers l’espace, la jungle, la ville, les saisons et les couleurs.

STANDARDS

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

