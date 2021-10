Entropie • Rallye • Billy Bonbon / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 9 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

ENTROPIE

Si l’entropie mesure le désordre, les quatre membres du groupe de pop-rock de banlieue parisienne l’apprivoisent depuis maintenant plus de deux ans. Adam, Bertrand, Loan et Valentin s’inspirent des grands noms de la scène Indie Rock comme les Arctic Monkeys ou The Strokes et partent ensuite dans tous les sens en puisant subtilement dans la pop, la trap ou encore la musique électronique.

Grâce à leur musique ils ont pu faire la fête dans tout Paris. Du Supersonic au Bus Palladium en passant par quelques festivals de banlieue, chaque occasion est bonne pour faire exploser l’énergie de leur public. Avec leurs personnalités bien distinctes, chaque membre apporte sa touche pour créer la plus grande richesse du groupe : son univers. Entropie nous fait danser, rêver et voyager à travers l’espace, la jungle, la ville, les saisons et les couleurs.

RALLYE



Comme le veut la tradition, l’histoire de Rallye est celle d’amis d’enfance passionnés de musique qui se retrouvent dans des sous-sols transformés en studio de répétitions. Avec émotion et énergie en fil rouge, leur musique offre un voyage dans leur univers sensoriel, empruntant aussi bien au rock psyché des 60’s, au shoegaze des 90’s ou encore à la pop rock des années 2000, le tout chanté en français. Avec leur romantisme juvénile et une sincérité DIY touchante, le quatuor nous rappelle un beau mélange entre Granville, Tame Impala et Phoenix. Accords mélancoliques et refrains oniriques qui les caractérisent détonnent dans le paysage musical francophone actuel et feront souffler un vent de fraîcheur dans nos oreilles.

BILLY BONBON



Billy Bonbon est groupe de dream garage pop né du confinement.

Le point de départ est le morceau Belly Kiss ; enregistré et filmé dans la chambre de Félix Martinaud / Guitare voix. Vite rejoint par deux compères, Jessy / batterie voix (Batteur de Noyade) et Noé / basse voix (Guitariste de Colossus of Destiny), le projet prend de l’ampleur et s’affute pour percuter les salles avec un set plus chaud que jaja !

Concerts -> Rock

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/2J9L6i7C2

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-09T19:00:00+01:00_2021-11-09T23:00:00+01:00