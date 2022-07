Entropie Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Entropie Bayonne, 13 septembre 2022, Bayonne. Entropie

Place de la Liberté Théâtre Michel Portal Bayonne Pyrénées-Atlantiques OT Bayonne Théâtre Michel Portal Place de la Liberté

2022-09-13 21:00:00 – 2022-09-13 22:00:00

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Bayonne Figure montante de la scène guadeloupéenne, Léo Lérus s’affranchit de sa carrière de danseur auprès de Wayne McGregor ou Ohad Naharin pour développer une écriture personnelle qui renoue avec l’héritage populaire de son île. Tradition et nouvelles technologies font perdurer le groove et le corps musical de la Caraïbe. Figure montante de la scène guadeloupéenne, Léo Lérus s’affranchit de sa carrière de danseur auprès de Wayne McGregor ou Ohad Naharin pour développer une écriture personnelle qui renoue avec l’héritage populaire de son île. Tradition et nouvelles technologies font perdurer le groove et le corps musical de la Caraïbe. +33 5 59 59 07 27 Figure montante de la scène guadeloupéenne, Léo Lérus s’affranchit de sa carrière de danseur auprès de Wayne McGregor ou Ohad Naharin pour développer une écriture personnelle qui renoue avec l’héritage populaire de son île. Tradition et nouvelles technologies font perdurer le groove et le corps musical de la Caraïbe. Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT Bayonne

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Bayonne Pyrénées-Atlantiques OT Bayonne Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Ville Bayonne lieuville Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Entropie Bayonne 2022-09-13 was last modified: by Entropie Bayonne Bayonne 13 septembre 2022 Place de la Liberté Théâtre Michel Portal Bayonne Pyrénées-Atlantiques OT Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques