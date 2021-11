Troyes Troyes 10000, Troyes Entrons au musée – Enfants Troyes Troyes Catégories d’évènement: 10000

Troyes

Entrons au musée – Enfants Troyes, 28 octobre 2021, Troyes. Entrons au musée – Enfants Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 14 place Saint Pierre Troyes

2021-10-28 – 2021-10-28 Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 14 place Saint Pierre

Troyes 10000 Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 14 place Saint Pierre Troyes

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 10000, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Musée des Beaux-arts et d'Archéologie 14 place Saint Pierre Ville Troyes lieuville Musée des Beaux-arts et d'Archéologie 14 place Saint Pierre Troyes