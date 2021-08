Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Entrez sans frapper ! – Plateau d’humour Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Entrez sans frapper ! – Plateau d’humour Compagnie du Café-Théâtre, 23 septembre 2021, Nantes. 2021-09-23 Représentations les 23 et 24 septembre 2021 à 20h30

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Représentations les 23 et 24 septembre 2021 à 20h30 La Compagnie vous présente “une soirée lol” nantaise ! Dans ce plateau d’humour 100 % nantais, plusieurs humoristes s’associent pour vous proposer un plateau au format original et complètement local ! Pendant deux heures, les artistes se partagent la scène pour vous offrir les meilleurs moments de leurs spectacles respectifs ! Ils jouent à domicile, ils seront “comme à la maison”, une chose est sûre, ils vont entrer sur scène sans frapper ! avec Daniel Camus, William Pilet, Kévin Robin, Morgane Delamare, Calouss, Romain Oliviero, Charles-Herny Lemonnier. Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

