Gironde

Le 308-Maison de l’Architecture (308-MA) ouvre ses portes à l’occasion des Journées nationales de l’architecture. Au programme : • Présentation du 308, bâtiment réhabilité par Fabre de Marien • Visite libre de l’exposition « Label Bâtiment Frugal Bordelais »

Gratuit. Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T19:00:00

