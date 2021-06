Manosque Deleplanque - Station de semence de Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Entrez dans l’univers de la semence Deleplanque – Station de semence de Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

L’équipe de **la station Deleplanque de Manosque** vous invite à partager sa passion de la semence. Ici, tout lui est dédié, depuis les tests de sélection jusqu’au triage. Betteraves sucrières, colza, sorgho, roquette comptent parmi les espèces produites, en partenariat avec les agriculteurs multiplicateurs de la région. Vous découvrirez notamment l’usine de triage, le matériel spécifique de semis et de récolte et le laboratoire d’analyse.

Au cœur de l’agriculture, il y a la semence. Sélection, multiplication, triage, qualité, durabilité, métiers – c’est toute la vie d’une graine que nous allons vous raconter ! Deleplanque – Station de semence de Manosque 3565 chemin de Robert – La Loubière 04100 Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence

