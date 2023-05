Entrez dans les jeux… d’écriture ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Entrez dans les jeux… d’écriture ! Bibliothèque Benoîte Groult, 24 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Inscription sur place ou par téléphone ou en ligne Dans cet atelier, ce qui est sûr, c’est qu’il va y avoir du sport ! Vous êtes tenté.e par l’écriture, mais vous n’osez pas vous jeter à l’eau ? Venez vous échauffer avec nous. Vous verrez, au final, les idées se bousculeront jusqu’à la dernière ligne. Alors, enfilez les starting-blocks : inscrivez-vous ! C’est gratuit et ouvert à tou.te.s à partir de 15 ans. Le nombre de place est limité, comme sur le podium ! Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/entrez-dans-les-jeux-decriture

