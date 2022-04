Entrez dans les bulles musicales du MAMC+ Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, 14 mai 2022 18:00, Saint-Priest-en-Jarez.

Venez fêter la Nuit européenne des musées au MAMC+ ! En famille ou entre amis, visitez le musée, découvrez la nouvelle exposition consacrée à Thomas Ruff et plongez dans des bulles musicales inédites.

**DÉCOUVERTE DES EXPOSITIONS**

18h – 20h : _La classe, l’œuvre_ – En partenariat avec le lycée Honoré d’Urfé, les élèves de première en option histoire des arts deviennent les médiateurs d’un soir et présentent les travaux réalisés tout au long de l’année autour du thème de la série photographique.

18h30 – 23h : visites des expositions [_Méta-Photographie_](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/thomas-ruff) de Thomas Ruff et [_Double Je. Donation Durand-Dessert & Collection MAMC+_](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/double-je).

Durée : 30 minutes par visite.

**LA BIBLIOTHÈQUE JEAN LAUDE**

À l’occasion du centenaire de la naissance – le 11 mai 1922 – de Jean Laude, poète, écrivain et historien de l’art, la bibliothèque du MAMC+ lui consacre une exposition pour lui rendre hommage. Cette exposition rassemble notamment des ouvrages illustrés de Jean Laude sur l’art africain dont il était passionné, ses différents écrits sur le Surréalisme-Révolutionnaire et ses nombreux récits poétiques.

**CONCERTS**

Le musée invite les solistes Fabrice Jünger (flûte), Joanna Ohlmann (harpe) et Estelle Gourinchas (alto) de l’Ensemble Orchestral Contemporain pour des bulles musicales autour de la notion d’instantané photographique.

Les performances musicales se dérouleront dans les salles de l’exposition de Thomas Ruff et à la Bibliothèque Jean Laude du Musée, entre 18h30 et 22h.

Œuvres jouées : _Envol d’écailles_ (1983) d’Alain Louvier ; _Hora Lungà_ (1994) de György Ligeti ; _Marches_ (1979) de Franco Donati ; _Le fil bleu des désirs_ (2021) de Aram Hovhannisyan.

Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole accueille près de 60 000 visiteurs par an dans un bâtiment lumineux aux salles spacieuses, s’étendant sur 3 500 m² d’espace d’exposition. Il possède une collection d’œuvres réputée, avec des chefs-d’œuvre d’Andy Warhol, Pablo Picasso, Fernand Léger… présentés en alternance. Ses expositions d’art contemporain renouvelées deux fois par an vous invitent à découvrir également la création d’aujourd’hui, avec des stars internationales ou de jeunes artistes.

Rue Fernand Léger – 42270 Saint-Priest-en-Jarez. VOITURE : par autoroute de Lyon et de Clermont-Ferrand, sortie Saint-Étienne Nord, La Terrasse. Parking gratuit pour tous les visiteurs, places réservées pour les personnes à mobilité réduite. TRAMWAY : de la gare de Châteaucreux, tram T2 arrêt La Terrasse, puis tram T1 direction Hôpital Nord, arrêt Musée d’art moderne.

Street Fernand Léger – 42270 Saint-Priest-en-Jarez. CAR: by highway of Lyons and of Clermont-Ferrand, taken(brought) out Saint-Etienne the North, The Terrace. Free parking lot for all visitors, places(squares) reserved for the people with reduced mobility. STREETCAR: of the station of Châteaucreux, streetcar T2 stop(ruling) The Terrace, then streetcar T1 direction(management) Hospital North, stop(ruling) modern Art museum.

The modern and contemporary Art museum of Saint-Etienne Metropolis welcomes about 60 000 visitors a year in a bright building(ship) in the ample rooms, extending over 3 500 m ² of space of exhibition(exposure). Il possess a renowned collection of works, with heads – of work of Andy Warhol, Pablo Picasso, Fernand Léger presented alternately. Its exhibitions(exposures) of contemporary art renewed twice a year invite you to discover also creation of today, with international stars or young artists.

DESCUBRIMIENTO DE LAS EXPOSICIONES

18h – 20h: La clase, la obra – En colaboración con el Liceo Honoré de Urfé, los alumnos de primer grado en Historia de las Artes se convierten en los mediadores de una noche y presentan los trabajos realizados a lo largo del año en torno al tema de la serie fotográfica.

18h30 – 23h: visitas a exposiciones Meta-fotografía de Thomas Ruff y Doble Yo. Donación Durand-Postre & Colección MAMC+.

Duración: 30 minutos por visita.

LA BIBLIOTECA JEAN LAUDE

Con motivo del centenario del nacimiento – el 11 de mayo de 1922 – de Jean Laude, poeta, escritor e historiador del arte, la biblioteca del MAMC+ le dedica una exposición para rendirle homenaje. Esta exposición reúne obras ilustradas de Jean Laude sobre el arte africano del que era apasionado, sus diferentes escritos sobre el Surrealismo-Revolucionario y sus numerosos relatos poéticos.

CONCIERTOS

El museo invita a los solistas Fabrice Jünger (flauta), Joanna Ohlmann (arpa) y Estelle Gourinchas (viola) del Ensemble Orchestral Contemporain para burbujas musicales alrededor de la noción de instantánea fotográfica.

Las actuaciones musicales tendrán lugar en las salas de exposición de Thomas Ruff y en la Biblioteca Jean Laude del Museo, entre las 18.30 y las 22.00 horas.

Obras de arte interpretadas: Vuelo de escamas (1983) de Alain Louvier; Hora Lungà (1994) de György Ligeti; Escalones (1979) de Franco Donati; El hilo azul de los deseos (2021) de Aram Hovhannisyan.

