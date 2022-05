Entrez dans les bulles musicales du MAMC+ Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, le samedi 14 mai à 18:00

**DÉCOUVERTE DES EXPOSITIONS** 18h – 20h : _La classe, l’œuvre_ – En partenariat avec le lycée Honoré d’Urfé, les élèves de première en option histoire des arts deviennent les médiateurs d’un soir et présentent les travaux réalisés tout au long de l’année autour du thème de la série photographique. 18h30 – 23h : visites des expositions [_Méta-Photographie_](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/thomas-ruff) de Thomas Ruff et [_Double Je. Donation Durand-Dessert & Collection MAMC+_](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/double-je). Durée : 30 minutes par visite. **LA BIBLIOTHÈQUE JEAN LAUDE** À l’occasion du centenaire de la naissance – le 11 mai 1922 – de Jean Laude, poète, écrivain et historien de l’art, la bibliothèque du MAMC+ lui consacre une exposition pour lui rendre hommage. Cette exposition rassemble notamment des ouvrages illustrés de Jean Laude sur l’art africain dont il était passionné, ses différents écrits sur le Surréalisme-Révolutionnaire et ses nombreux récits poétiques. **CONCERTS** Le musée invite les solistes Fabrice Jünger (flûte), Joanna Ohlmann (harpe) et Estelle Gourinchas (alto) de l’Ensemble Orchestral Contemporain pour des bulles musicales autour de la notion d’instantané photographique. Les performances musicales se dérouleront dans les salles de l’exposition de Thomas Ruff et à la Bibliothèque Jean Laude du Musée, entre 18h30 et 22h. Œuvres jouées : _Envol d’écailles_ (1983) d’Alain Louvier ; _Hora Lungà_ (1994) de György Ligeti ; _Marches_ (1979) de Franco Donati ; _Le fil bleu des désirs_ (2021) de Aram Hovhannisyan. Venez fêter la Nuit européenne des musées au MAMC+ ! En famille ou entre amis, visitez le musée, découvrez la nouvelle exposition consacrée à Thomas Ruff et plongez dans des bulles musicales inédites. Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Rue Fernand Léger – 42270 Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Saint-Priest-en-Jarez Loire

