Stade Jean-Adret, le lundi 19 juillet à 14:30

Rouen Normandie 2028 mobilise citoyennes et citoyens dès cet été afin de recueillir les rêves de tous pour notre territoire : Ces récits d’imaginaires individuels, d’utopies intimes récoltés lors des événements culturels et conviviaux de l’été, serviront à construire le rêve collectif de la candidature pour devenir capitale européenne de la culture ! Si 2028 peut paraitre lointain, chacun est invité à entrer dans le rêve dès aujourd’hui ! Rendez-vous avec Utopiquement Vôtre pour un rêve en images : L’artiste propose aux enfants de créer une carte postale inspirée de leurs rêves, de leurs envies, de leur monde imaginaire. Un exemplaire sera conservé pour venir contribuer à la collecte de rêves de Rouen Normandie 2028.

Gratuit

2021-07-19T14:30:00 2021-07-19T17:30:00

