le samedi 18 septembre à Place du Chêne Rouge

Rouen Normandie 2028 mobilise citoyennes et citoyens dès cet été afin de recueillir les rêves de tous pour notre territoire : Ces récits d’imaginaires individuels, d’utopies intimes récoltés lors des événements culturels et conviviaux de l’été, serviront à construire le rêve collectif de la candidature pour devenir capitale européenne de la culture ! Si 2028 peut paraitre lointain, chacun est invité à entrer dans le rêve dès aujourd’hui ! Marie de Biasio et Philippe Dubost installent leur atelier audiovisuel créatif avec l’objectif de rendre le processus d’animation accessible à tous, pour créer facilement des personnages et leur donner vie en lumière. Les participants capturent leurs mouvements pour révéler Les Fantômes : des silhouettes bienveillantes tracées image par image. S’ouvre ainsi un univers poétique et onirique, où chacun peut rêver son personnage qui s’anime ensuite devant eux. L’atelier dure 1h. (en cas de mauvais temps, rendez-vous au musée des beaux-arts de Rouen !)

Gratuit

Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

