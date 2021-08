Lussat Etang des Landes Creuse, Lussat Entrez dans le monde des bruyères et des roseaux Etang des Landes Lussat Catégories d’évènement: Creuse

Etang des Landes, le samedi 18 septembre à 09:30

### L’équipe de la Réserve vous invite à découvrir votre patrimoine naturel et vous guide dans des milieux naturels rares en Creuse et habituellement inaccessibles au public. Vous traverserez d’abord la lande humide qui est ornée de nombreuses fleurs et sert de pâture à des brebis limousines. Dans le contexte du dérèglement climatique, cette zone humide offre des ressources alternatives aux troupeaux. Puis, vous serez immergés dans la roselière, impressionnante, avec ses roseaux érigés à plus de 2 mètres de haut dans lesquels sont créés des chemins pour étudier les oiseaux migrateurs.

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

L'équipe de la Réserve vous invite à découvrir votre patrimoine naturel et vous guide dans des milieux naturels rares en Creuse et habituellement inaccessibles au public.

