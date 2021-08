« Entrez dans la ville » Musée Hèbre de Saint-Clément, 18 septembre 2021, Rochefort.

« Entrez dans la ville »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Hèbre de Saint-Clément

### Découvrez l’histoire sociale et urbaine de Rochefort grâce à l’exceptionnel plan-relief de 1835 et des outils d’interprétation interactifs. Pièce maîtresse du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), le plan-relief de Rochefort, réalisé en 1835, constitue la principale clef de lecture de l’évolution urbaine. Accompagné par des outils d’interprétation interactifs, il est au cœur d’un parcours racontant les temps forts de l’histoire urbaine et sociale de la ville, depuis 1666 jusqu’à nos jours. Une invitation à partager les secrets d’une cité hors du commun, née sur les bords de la Charente sous le règne du Roi Soleil.

Gratuit. Visite libre dans le respect de la jauge de visiteurs prévue dans l’espace. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique. Conditions pouvant évoluer selon les recommandations sanitaires.

Musée Hèbre de Saint-Clément 63, Avenue Charles de Gaulle 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00