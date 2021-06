Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 60180, Nogent-sur-Oise Entrez dans la réalité virtuelle Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: 60180

Nogent-sur-Oise 60180 Nogent-sur-Oise 10 10 En 2021, les « Rencontres Audiovisuelles »lancent la première édition du « VR Film Festival », le festival de films VR en région Hauts-de-France ! Découvrez cette nouvelle technologie à Nogent-sur-Oise Loin de se limiter au jeu vidéo, la Réalité Virtuelle investit aujourd’hui le cinéma. Les réalisateurs de films s’en emparent et proposent de nouvelles écritures cinématographiques, offrant des sensations inédites pour le spectateur. En partenariat avec les « Rencontres Audiovisuelles », la Ville souhaite faire découvrir ce format et toutes ses possibilités à travers une sélection d’expériences immersives originales, à tester à l’occasion de séances découvertes de la VR, ou à découvrir à son rythme grâce à la VR à domicile – retrait de casques en click and collect. Médiathèque Maurice Schumann, NOGENT-SUR-OISE

Vendredi 25 juin > Mardi 29 juin

VR à domicile – retrait de casques en click and collect

> Retrait des casques le vendredi 25 juin de 15h à 18h

> Retour des casques le mardi 29 juin de 15h à 18h

Médiathèque Maurice Schumann – 1 rue Denis Diderot, 60180 Nogent-sur-Oise

Tarif : 10 €

> Réservation obligatoire sur le site

Réservez dès maintenant votre casque VR et évadez-vous le temps d’un week-end dans une multitude d’univers immersifs, tout en découvrant un nouveau format de court métrage. Interactivité, déplacement dans l’espace virtuel, choix de l’angle de vue, immersion à 360°… (Re)découvrez la Réalité Virtuelle grâce au nouveau casque tout-en-un Oculus Quest 2 (sorti fin 2020) et à une sélection d’expériences immersives originales, qui vous permettront d’explorer toutes les possibilités de ce format innovant. Le casque inclut une sélection de 6 courts métrages, et donne également accès à tous les contenus disponibles en streaming sur les applications VR gratuites (YouTube VR, Oculus TV…).

