Entrez dans la Danse Centre Culturel de Vichy Vichy, samedi 1 juin 2024.

Entrez dans la Danse Centre Culturel de Vichy Vichy Allier

Spectacle de danse classique et jazz présenté par l’école de danse Step by Step et chorégraphié par Florence Corre.

12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:00:00

fin : 2024-06-01

Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes stepbystep03@free.fr

