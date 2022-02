ENTREZ C’EST TOUT VERT Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

ENTREZ C’EST TOUT VERT Lunéville, 8 mai 2022, Lunéville. ENTREZ C’EST TOUT VERT avenue du docteur Paul Kahn Serres municipales Lunéville

2022-05-08 – 2022-05-08 avenue du docteur Paul Kahn Serres municipales

Lunéville Meurthe-et-Moselle Portes ouvertes des serres : visites guidées assurées par des agents du service Parcs et Jardins. +33 3 83 76 23 00 avenue du docteur Paul Kahn Serres municipales Lunéville

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse avenue du docteur Paul Kahn Serres municipales Ville Lunéville lieuville avenue du docteur Paul Kahn Serres municipales Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

ENTREZ C’EST TOUT VERT Lunéville 2022-05-08 was last modified: by ENTREZ C’EST TOUT VERT Lunéville Lunéville 8 mai 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle