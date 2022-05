Entrez au cœur du volcan ! Maison du Volcan, 14 mai 2022, .

Entrez au cœur du volcan !

Maison du Volcan, le samedi 14 mai à 18:00

L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs. Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion. Cette muséographie d’immersion est obtenue par l’utilisation de nombreux dispositifs innovants et interactifs tels que la projection holographique, la réalité augmentée, les surfaces «multitouch» grand format, les ambiances sonores et visuelles… L’ensemble de ces procédés technologiques place le visiteur dans des conditions reproduisant certaines caractéristiques des volcans et lui permet d’éprouver des sensations et de vivre pleinement le propos de l’exposition.

Entrée libre.

Partez à la découverte de ce pôle touristique, pédagogique et scientifique de premier plan !

Maison du Volcan RN3, Tampon (Le), Réunion La Réunion



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00