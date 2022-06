Entrevues – Amandine Habib & Pia Vidal, 26 août 2022, .

Entrevues – Amandine Habib & Pia Vidal



2022-08-26 21:15:00 21:15:00 – 2022-08-26

Un festival de piano itinérant.



Création 2022 – Amandine Habib & Pia Vidal



« Entrevues » est un récital qui propose trois aspects, trois propositions de compositeurs qui ont fait le lien entre peinture et musique. Ces trois prismes sont reliés les uns aux autres, par l’esthétique et l’histoire de la musique Russe, et surtout par le lien entre musique et tableaux, musique et images, images qui se transforment en rêves grâce à la musique ….



Tout d’abord les tableaux d’exposition de Modeste Moussorgsky, composés en 1874, juste après la perte de son ami peintre Viktor Hartmann. Cette œuvre raconte une exposition imaginaire ( mais l’auteur se réfère évidemment à celle de V.Hartmann) et nous voyageons dans chaque tableau et quelques promenades qui nous amènent aux tableaux suivants.



Suivent quelques études tableaux opus 33 et 39 de Sergueï Rachmaninov, composées entre 1911 et 1917. À travers ses études, S.Rachmaninov peint et dépeint des ambiances, des paysages, des sentiments. Il n’a néanmoins jamais donné de titre à ses études, laissant l’interprète et le public libre de rêver ses tableaux.



Enfin, une dernière prise de vue, une grande pièce de Gilles Alonzo, compositeur vivant de musique à l’image, et qui s’inspire des tableaux de Viktor Hartmann. Ce sera l’aspect contemporain de la musique à l’image, qui regardera ces tableaux et nous amènera à rêver, et retrouver l’idée qu’ un tableau , une image n’est pas figée et peut être aussi envisagé comme un mouvement….



Programme : « Entrevues »

– « Les tableaux d’une exposition » de Modest Moussorgski

– « Études tableaux » de Sergueï Rachmaninov

– « Suite Imaginaire » de Gilles Alonzo



Une co-production Arts et Musiques en Provence & La Cie Nine Spirit.

Piano en Fleurs est un festival itinérant mettant chaque année à l’honneur un jardin d’exception par des concerts de pianistes d’exception.

