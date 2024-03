Entrevue avec François-Xavier Renucci à l’occasion de la sortie de son livre « Rocky » Forum des images Paris, jeudi 13 juin 2024.

Le jeudi 13 juin 2024

de 19h00 à 21h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Ouverture des réservations 15 jours avant l’évènement sur le site du Forum des images.

La bibliothèque du cinéma a le plaisir d’inviter François-Xavier Renucci pour vous parler de son livre : « Rocky »(Rouge Profond, 2023).

Pourquoi est-on parfois ému aux larmes, voire obsédé par certaines œuvres ?

Jacques Casanova est bouleversé par le film « Rocky », le premier de la

saga, sorti en 1976, particulièrement par le moment où Rocky est mis

K.-O. au quatorzième round… Marqué par un souvenir d’enfance lié à un

accident de voiture, Jacques erre jusqu’aux portes

d’un hôpital. Il décide de parler à un psychiatre, qui accepte de le

recevoir tous les jours puis lui demande de lui écrire, depuis une

petite maison à Pléneuf… En dix séances et neuf lettres, Rocky est

commenté passionnément, parfois de façon délirante – surtout

à partir de motifs cruciaux que donnent à voir les vingt photogrammes

reproduits. Un tel film peut-il conduire à la guérison ? Roman tissé de

voix, étude filmique subjective et approfondie, « Rocky » est un éloge du

cinéma via le portrait d’un spectateur original

et peut-être pas si différent de chacun d’entre nous. Le livre offre

aussi un flipbook créé par Olivier Mariotti, autre amoureux du fameux

personnage imaginé et incarné par Sylvester Stallone.

François-Xavier Renucci propose au public de découvrir

pourquoi et comment il est parvenu à publier l’ouvrage tel qu’il se

présente (assemblage de photogrammes, flipbook, roman et essai), de l’accompagner dans une interprétation parfois étonnante

voire délirante du film « Rocky » et de regarder avec lui des extraits de

ce film ainsi que d’autres films depuis « Monkeyshines » de Dickson et

Heise jusqu’à un film amateur en super 8 de 1970…

Enseignant de lettres, François-Xavier Renucci est une figure majeure de la médiation cinématographique à Aix-en-Provence et dans ses alentours. Il produit également des écrits qui participent de la vie littéraire corse, ayant animé notamment le blog « Pour une littérature corse ». Il a écrit deux films documentaires consacrés à deux grands auteurs corses (« Jacques Fusina, j’appelle la poésie » et « Les Voix entremêlées de Jacques Thiers »). Pour Le Cent de Rouge Profond. 100 plans du cinéma, 100 auteurs, il s’est focalisé sur l’ultime plan de Casino de Martin Scorsese. Aux éditions Albiana, il a publié un livre poétique autobiographique, un essai sur la littérature corse, un recueil d’entretiens avec Marie-Jean Vinciguerra ainsi qu’un roman consacré à une enquête littéraire autour d’un poème d’Antoine de Saint-Exupéry, « La toile souveraine ».

Jeudi 13 juin – 19h-21h – Évènement organisé par la bibliothèque du cinéma François Truffaut au Forum des Images – Réservation obligatoire

Forum des images 2 rue du cinéma 75001

Contact : +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.forumdesimages.fr/

