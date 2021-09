Auxerre Auxerre Auxerre, Yonne Entretiens avec la Terre (Sakurajima) Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Entretiens avec la Terre (Sakurajima) Auxerre, 18 septembre 2021, Auxerre. Entretiens avec la Terre (Sakurajima) 2021-09-18 – 2021-10-31 L’Escalier Galerie – Atelier 4 Rue de l’Yonne

Auxerre Yonne EUR Exposition de photographies de Patrick Rimond.

L’Escalier est un nouvel espace d’art ouvert par deux artistes dans le centre historique d’Auxerre. Jolanta Anton est graveuse et dessinatrice et Patrick Rimond, photographe.

Ce lieu comporte une galerie ouverte au public ainsi qu’un atelier de gravure. contact@galerielescalier.com http://www.galerielescalier.com/ Exposition de photographies de Patrick Rimond.

L’Escalier est un nouvel espace d’art ouvert par deux artistes dans le centre historique d’Auxerre. Jolanta Anton est graveuse et dessinatrice et Patrick Rimond, photographe.

Ce lieu comporte une galerie ouverte au public ainsi qu’un atelier de gravure. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse L'Escalier Galerie - Atelier 4 Rue de l'Yonne Ville Auxerre lieuville 47.79953#3.57342