le vendredi 19 mars à 18:00

——————————————- ### avec la participation de Debora Kayembe, rectrice à l’Université d’Édimbourg Le vendredi, 19 mars 2021 à 18h (l’heure française) sur Zoom. Auteur aux nombreux prix dont le Grand Prix littéraire de l’Afrique noire, In Koli Jean Bofane mêle humour et horreur dans ses romans qui explorent les enjeux néocoloniaux auxquels sont confrontés les pays africains. Bofane s’entretiendra avec Édouard Notte, codirecteur du Centre de Recherches francophones Belges, Université d’Édimbourg. L’événement se déroulera en français, cependant nous répondons volontiers aux questions du public en anglais. Réservez votre place via bit.ly/IFEJeanBofane

