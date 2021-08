Entretien d’Issy : “Sur le bout de la langue” Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, 7 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Entretien d’Issy : “Sur le bout de la langue”

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le jeudi 7 octobre à 20:00

Venez rencontrer Bertrand Périer, fervent défenseur de la langue française, qui vous fera partager le plaisir du mot juste. Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, il enseigne l’art oratoire à Sciences Po et à HEC, et a participé au film À voix haute. Il contribue à la formation des participants au programme Eloquentia, qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. « Les mots sont mes plus chers compagnons. Chaque jour, je joue avec eux, je les manie avec délectation. Ils offrent une infinité de portes ouvertes sur le monde pour le décrire, le transformer, s’en échapper. Choisir comme dans une boîte à outils le mieux adapté, le plus exact, le plus inattendu : quel bonheur ! C’est ce goût des mots que je m’efforce de transmettre aux jeunes que je forme à la prise de parole en public ou que je rencontre à l’occasion de ces concours d’éloquence qui, partout, fleurissent depuis quelques années. » Son dernier ouvrage Sur le bout de la langue, à la fois ludique et stimulant, poursuit son exploration de la langue française.

Dans le cadre du cycle sur le “Pouvoir des mots”

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T21:30:00