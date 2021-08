Entretien d’Issy : Le story telling par Dominique Wolton Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Entretien d’Issy : Le story telling par Dominique Wolton

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le jeudi 18 novembre à 20:00

en droit et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, docteur en sociologie, Dominique Wolton a fondé en 2007 l’Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC). Il a également créé et dirige depuis 1988 la Revue internationale Hermès (CNRS Éditions), qui étudie de manière interdisciplinaire la communication dans ses rapports avec les individus, les techniques, les cultures et les sociétés. Il dirige aussi la collection de livres de poche « Les Essentiels d’Hermès » et la collection d’ouvrages « CNRS Communication » (CNRS Éditions). Nourrie de l’art du récit, apte à provoquer l’émotion et à solliciter l’intelligence sensible, cette forme de discours déclinée dans le management et la communication politique se montre très efficace. Les campagnes publicitaires et électorales s’appuient sur cette technique pour toucher plus sûrement les consommateurs et les citoyens. Eléments de comparaison, témoignages et histoires fictives ou réelles pour étayer l’argumentation sont quelques-unes des clés utilisées par les maîtres dans l’art de la communication.

Dans le cadre du cycle des Entretiens d’Issy sur le “Pouvoir des mots”

