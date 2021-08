Issy-les-Moulineaux Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Entretien d’Issy : la Dystopie par Laurent Bazin Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux, le jeudi 14 avril 2022 à 20:00

Maître de conférences en littérature française du XXe siècle à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, il est membre du Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines. Les dystopies sont partout, ou presque : romans pour adolescents ou pour adultes, films et séries télévisées, publicités, univers sonores, discours politiques, commentaires journalistiques, jeux vidéo… Mais une fois relevées ces différentes occurrences, se pose toute une série de questions. La dystopie, au fond, c’est quoi ? Qu’est-ce qui la distingue de l’utopie, mais aussi de la contre-utopie ? Comment expliquer un tel engouement pour des univers sombres, angoissants et souvent même morbides ? En quoi cette fascination nous permet-elle de mieux comprendre le monde contemporain ? L’objectif de cette intervention est de répondre à ces interrogations, en permettant aux participants de prendre du recul par rapport à leur quotidien et de réfléchir aux enjeux sous-jacents aux formes culturelles. A partir d’un schéma explicatif du modèle dystopique assorti d’une histoire de ses principales réalisations, Laurent Bazin expliquera les raisons pour lesquelles le phénomène s’est envolé au XXIe siècle, au point de devenir le genre dominant dans les pratiques de consommation culturelle. La dystopie ne répond pas seulement à des difficultés politiques ou économiques, mais comporte également des enjeux philosophiques et même anthropologiques. Seront évoqués ses thèmes récurrents, afin de montrer comment les fictions mettent en évidence les tensions et les obsessions des sociétés contemporaines Dans le cadre du cycle des Entretiens d’Issy sur le Pouvoir des mots Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T21:30:00

