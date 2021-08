Entretien d’Issy : “la Clé des contes” par Bernadette Bricout Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, 27 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Entretien d’Issy : “la Clé des contes” par Bernadette Bricout

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:00

Bernadette Bricout est professeur émérite de littérature orale à l’Université de Paris, professeur invitée à l’Université de Wuhan (Chine), conceptrice des Amphis 21 à Sciences Po. Elle a été vice-présidente Vie culturelle-Université dans la ville de l’Université Paris-Diderot de 2009 à 2015. Elle a publié notamment La clé des contes (Seuil), La mémoire de la maison (Albin Michel), Le savoir et la saveur : Henri Pourrat et le Trésor des contes (Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées») et préfacé la belle édition des Contes de Perrault parue à l’automne 2020 aux Editions Diane de Selliers. Les contes ont les contours des paysages familiers. Parce qu’ils ont été transmis de génération en génération, portés par la parole vive, ils conservent en eux la trace de gestes et de mots ordonnés dans une trame où tout fait sens, où chatoient d’obscures merveilles. Les contes disent quels secrets se cachent entre les feuilles du basilic, dans l’eau de la claire fontaine et la courbure de l’arc-en-ciel, et Bernadette Bricout nous invite à les redécouvrir. Que l’on opte pour une lecture buissonnière ou pour une exploration guidée, l’inventaire des lieux et des objets rencontrés en chemin ne laisse pas de surprendre : chevillettes et bobinettes, aiguilles, épingles, brins de persil, buissons d’orties, souliers perdus, gâteaux chantants, lavoirs pleurants, échelles de cheveux, chariots d’étoiles… Dans cette toile de mémoire se tissent les secrets de la vie, les chemins d’une initiation qui permettront peut-être de se trouver soi-même. Écoutons donc cette musique, venue du fond des âges, comme celle de ces coquillages où parfois l’on entend la mer.

Dans le cadre du cycle des Entretiens d’Issy sur “le Pouvoir des mots”

