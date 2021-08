Entretien d’Issy: “Ainsi parlent les Dieux” par Jean-Louis Poirier Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, 9 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Entretien d’Issy: “Ainsi parlent les Dieux” par Jean-Louis Poirier

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le jeudi 9 décembre à 20:00

Il a enseigné plus de vingt ans en khâgne au lycée Henri IV. Spécialiste de philosophie antique (il a collaboré à l’édition et à la traduction des Présocratiques et des Épicuriens pour la Bibliothèque de la Pléiade), il est l’auteur de divers articles et contributions en histoire de la philosophie et en sciences humaines. Fervent italophile, il a consacré un ouvrage à l’enseignement de la philosophie en Italie. Trésor pour l’éternité, la mythologie des Grecs et des Romains nous appartient. Ces récits venus de la nuit des temps vivent dans nos songes, animent notre for intérieur. Les lectures ne cessent de s’ajouter aux lectures, les critiques aux explications, les déconstructions aux déconstructions. Nous ne cessons de recevoir et de nous approprier cette mythologie et toujours de nous demander quelle est sa signification profonde, elle qui nous touche, nous trouble et nous émeut intimement.Grecs et Romains se posaient la même question. Poètes, écrivains, artistes, historiens, philosophes, théologiens de l’Antiquité nous ont laissé des ouvrages – toujours puissants et lumineux – qui ne cessent de grossir une marée montante de savoirs, de réflexions, d’idées, d’interprétations aussi géniales que singulières, aussi étonnantes que convaincantes, fulgurantes et pourtant tant de fois méconnues. Dans son ouvrage Ainsi parlent les dieux, Jean-Louis Poirier leur donne la parole et fait partager le bonheur d’une découverte au fond infinie. Sans rien concéder au vertige de la distance ethnologique, il montre que les récits mythiques de l’Antiquité s’accommodent d’une proximité aujourd’hui oubliée, peut-être perdue, mais possible, et merveilleuse.

Dans le cadre du cycle sur le “Pouvoir des mots”

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:30:00