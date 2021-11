Mutzig Médiathèque de Mutzig Bas-Rhin, Mutzig Entretien/dédicace avec Pierre Weber Médiathèque de Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Médiathèque de Mutzig, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Venez à la rencontre de l’auteur alsacien Pierre Weber et de son roman d’anticipation _Après les livres_ publié à La Nuée Bleue : entretien avec les bibliothécaires, lectures d’extraits, dédicaces, … des échanges privilégiés au centre de la médiathèque et au milieu des livres !

L’accès à l’évènement se fera en fonction des règles sanitaires en vigueur.

Venez à la rencontre de l'auteur alsacien Pierre Weber et de son roman d'anticipation « Après les livres ». Médiathèque de Mutzig 39 rue du Château 67190 Mutzig

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T22:00:00

