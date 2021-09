Chantelle Chantelle Allier, Chantelle Entretien dans les Gorges de la Bouble Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

Entretien dans les Gorges de la Bouble Chantelle, 4 septembre 2021, Chantelle. Entretien dans les Gorges de la Bouble 2021-09-04 08:15:00 08:15:00 – 2021-09-04 12:30:00 12:30:00

Chantelle Allier Chaussures adaptés, gants de protection.

Participer à cette belle initiative d’entretien des abords des Gorges de nettoyage.

8h15 accueil convivial, café de bienvenue, répartition des groupes.

8h40 Départ dans les Gorges de la Bouble.

12h30 : Casse-croûte celine.lechantre@gmail.com +33 6 63 74 06 32 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chantelle Autres Lieu Chantelle Adresse Ville Chantelle lieuville 46.23879#3.15194