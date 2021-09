Paris Bercy Paris Entretien avec Thomas Mesnier, député de Charente, rapporteur général de la commission des affaires sociales Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entretien avec Thomas Mesnier, député de Charente, rapporteur général de la commission des affaires sociales Bercy, 30 septembre 2021, Paris. Entretien avec Thomas Mesnier, député de Charente, rapporteur général de la commission des affaires sociales

Bercy, le jeudi 30 septembre à 18:00 Olivier Dussopt Bercy 139 rue de Bercy Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T18:00:00 2021-09-30T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bercy Adresse 139 rue de Bercy Ville Paris lieuville Bercy Paris