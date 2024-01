Entretien avec Louis-Karl Picard-Sioui Cosmopolis Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Entretien avec Louis-Karl Picard-Sioui Rencontre programmée dans le cadre du festival Paroles Autochtones Vendredi 15 mars, 15h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Animation Yann Lignereux

Écrivain, poète, performeur, historien, anthropologue et commissaire en arts visuels, Louis-Karl Picard-Sioui se définit avant tout comme un créateur. Membre du clan du Loup du peuple wendat, il a grandi à Wendake et y habite toujours. Sa poésie a été présentée dans des expositions et publiée dans différents recueils. En 2020, son recueil de poèmes Les Visages de la terre (Éditions Hannenorak, 2019) a été finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général. En 2017, Picard-Sioui publie son premier recueil de nouvelles, Chroniques de Kitchike la grande débarque (Éditions Hannenorak), où il développe un univers cinglant faisant écho aux réalités des Autochtones dans les réserves du sud du Québec.

Louis-Karl Picard-Sioui © Hélène Bouffard