Paris Paris 8ème Paris Entretien avec Laurent Nuñez, Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme Paris 8ème Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entretien avec Laurent Nuñez, Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme Paris 8ème, 25 octobre 2021, Paris. Entretien avec Laurent Nuñez, Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme

Paris 8ème, le lundi 25 octobre à 11:30 Cédric O Paris 8ème Paris 8ème Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T11:30:00 2021-10-25T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris 8ème Adresse Paris 8ème Ville Paris lieuville Paris 8ème Paris