Paris Bercy Paris Entretien avec Laurence Paganini, présidente de Procos, Fédération représentative du commerce spécialisé Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entretien avec Laurence Paganini, présidente de Procos, Fédération représentative du commerce spécialisé Bercy, 19 novembre 2021, Paris. Entretien avec Laurence Paganini, présidente de Procos, Fédération représentative du commerce spécialisé

Bercy, le vendredi 19 novembre à 12:00

Entretien avec Laurence Paganini, présidente de Procos, Fédération représentative du commerce spécialisé dans le cadre des Assises du commerce Alain Griset Bercy Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T12:00:00 2021-11-19T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bercy Adresse Paris Ville Paris lieuville Bercy Paris