Paris Hôtel du Châtelet Paris Entretien avec Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion Hôtel du Châtelet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entretien avec Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion Hôtel du Châtelet, 18 octobre 2021, Paris. Entretien avec Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

Hôtel du Châtelet, le lundi 18 octobre à 11:00 Olivier Dussopt Hôtel du Châtelet Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-18T11:00:00 2021-10-18T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Hôtel du Châtelet Adresse Paris Ville Paris lieuville Hôtel du Châtelet Paris